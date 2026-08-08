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Kausambi News: सास-ससुर ने महिला को बेरहमी से पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: स्थानीय गांधी नगर मोहल्ले में एक महिला को नल की टोटी खुली होने की बात पर गाली-गलौज और बेरहमी से पिटाई का सामना करना पड़ा। पति और ससुराल वालों से विवाद के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मेडिकल परीक्षण हुआ। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है।

Kausambi News: सास-ससुर ने महिला को बेरहमी से पीटा

Kausambi News: स्थानीय कस्बे के गांधी नगर मोहल्ले की संध्या देवी पत्नी जितेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार रात नल की टोटी खुली होने के कारण पानी बह रहा था। इसी बात को लेकर ससुर बब्बूलाल व सास सुशीला देवी गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर बेरहमी से पिटाई कर दी। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायल महिला का मेडिकल करा दिया है। कोतवाल विनीत सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।

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