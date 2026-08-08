Kausambi News: मां-बेटे की पिटाई के मामले में केस दर्ज
Kausambi News: भीखमपुर गांव में ममता देवी का आरोप है कि पड़ोसन ऊषा देवी ने गड्ढा खोदकर अनिष्ठ क्रिया की और इसका विरोध करने पर अपने परिवार के साथ मिलकर ममता और उसके बेटे को पीटा। पुलिस ने शिकायत के बाद मेडिकल करवाया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी।
Kausambi News: संदीपन घाट थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव की ममता देवी पत्नी नकुल ने बताया कि शुक्रवार सुबह पड़ोसन ऊषा देवी ने उसके घर के पीछे गड्ढा खोदकर मुर्गा, नींबू और लौंग गाड़ रही थी। इसका विरोध करने पर उसने गाली देते हुए अपने पति ललई, परिवार की प्रमिना देवी व सोनू के साथ मिलकर पीटना शुरू कर दिया। पीड़िता के मुताबिक, हमलावरों ने उसके आठ साल के बेटे शिवम की भी पिटाई की। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायलों का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी आशुतोष सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।
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