Kausambi News: युवक ने बहनोई व रिश्तेदार को जमकर पीटा
Kausambi News: 31 जुलाई की रात को अजय कुमार सरोज और उनकी पत्नी सरिता के बीच झगड़ा हुआ। सरिता ने अपने भाई मुकेश को बुलाया, जिसने अजय की पिटाई की। इस दौरान रिंकू सिंह को भी पीटा गया। गांववालों ने हस्तक्षेप किया। मामले की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Kausambi News: चरवा के गुवारी पर निवासी अजय कुमार सरोज ने बताया कि 31 जुलाई की रात पत्नी सरिता से किसी बात पर उसका झगड़ा हुआ था। इस पर पत्नी ने फोन कर अपने भाई मुकेश कुमार निवासी नादिरगंज थाना संदीपन घाट को बुला लिया। आरोप है कि मुकेश ने गाली देते हुए पीड़ित की पिटाई की। बीच-बचाव करने पहुंचे उसके रिश्तेदार रिंकू सिंह निवासी पारा हसनपुर थाना करारी को भी पीटा। शोरगुल पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह मामला शांत कराया। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने घायलों का मेडिकल करा दिया है। थाना प्रभारी विनय सिंह ने आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही है।
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