Kausambi News: ससुरालियों ने महिला को अर्धनग्न करके पीटा
Kausambi News: गुरुवार शाम एक महिला को उसके ससुरालियों ने अर्धनग्न अवस्था में पीटा। उसके देवर ने गाली-गलौज करते हुए पिटाई शुरू की, जबकि पति और जेठ ने उसकी मदद करने के बजाय उसे ही मारा। महिला किसी तरह पड़ोसी के घर में जाकर जान बचाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
Kausambi News: ससुरालियों ने गुरुवार शाम महिला की अर्धनग्न करके पिटाई की। मामले की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मंझनपुर इलाके की पीड़िता ने बताया कि गुरुवार की शाम देवर मनीष पारिवारिक बातों को लेकर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर पिटाई शुरू कर दी। पीड़िता के मुताबिक, पति शिवबाबू व जेठ रामबाबू ने भी उसका पक्ष सुनने के बजाए उसे ही पीटा। हमलावर महिला को घसीटते हुए सड़क पर ले गए। इस दौरान उसके कपड़े अस्त-व्यस्त हो गए। पीड़ित महिला ने दूसरे के घर में घुसकर किसी तरह जान बचाई। कोतवाल विनीत सिंह का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर घायल का मेडिकल करा दिया गया है।
आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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