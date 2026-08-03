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Kausambi News: रोस्टर के अनुसार नहरों के संचालन का दिया निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: डीएम डॉ. अमित पाल ने जल निगम और सिंचाई विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत कार्यों में तेजी लाने और जलापूर्ति में अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए। 275 पेयजल परियोजनाओं में से 227 पूरी हो चुकी हैं, लेकिन सुधार की आवश्यकता बताई गई।

रोस्टर के अनुसार नहरों के संचालन का दिया निर्देश
रोस्टर के अनुसार नहरों के संचालन का दिया निर्देश

Kausambi News: डीएम डॉ. अमित पाल ने सोमवार को सम्राट उदयन सभागार में जल निगम, नलकूप एवं सिंचाई विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ माइनरों में रोस्टर के अनुरूप जलापूर्ति किये जाने का सख्त निर्देश जिम्मेदारों को दिया। उन्होंने जल-जीवन मिशन अंतर्गत ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य, पाइप लाइन बिछाने का कार्य, गृह संयोजन एवं पाइप लाइन बिछाने के दौरान तोड़ी गई सड़क के मरम्मत कार्य की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति न पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए अधिशासी अभियंता, जल निगम तथा फर्म जेएमसी एवं बाबा जीए इन्फ्रा को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

कार्य में कमी मिलने पर फर्म के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया। बैठक में अधिशासी अभियंता जल निगम ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद में 275 पेयजल परियोजनाओं में से 227 पेयजल परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। डीएम ने अधिशासी अभियंता सिंचाई से कहा कि रोस्टर के अनुसार नहरों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। बीडीओ से कहा कि रोस्टर के अनुसार नहरों के संचालन की स्थिति का सत्यापन कराकर आख्या उपलब्ध कराई जाए। अधिशासी अभियंता सिंचाई ने बताया कि जिले में सभी पंप संचालित हैं एवं रोस्टर के अनुसार नहरों का संचालन किया जा रहा है। जोगापुर कैनाल में समस्या आ रही है, जिस पर डीएम ने मौके पर जाकर समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी एवं अपर जिलाधिकारी शालिनी प्रभाकर सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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