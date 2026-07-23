Kausambi News: कलक्ट्रेट व तहसील के बाबुओं की तैनाती में किया फेरबदल

Kausambi News: डीएम डॉ. अमित पाल ने कलक्ट्रेट व तहसील में लंबे समय से एक ही पटल पर तैनात बाबुओं की तैनाती में फेरबदल किया है। गुरुवार को ट्रांसफर की लिस्ट जारी हुई तो लिपिकों की नींद उड़ गई। लंबे समय से एक ही जगह जमे बाबुओं को अब अपना पटल छोड़ना पड़ेगा, इसको लेकर लिपिक परेशान हैं। डीएम डॉ. अमित पाल ने कलक्ट्रेट व तहसील में एक ही पटल पर लंबे समय से तैनात लिपिकों की तैनाती में फेरबदल कर दिया है। साथ ही निर्देश जारी किया है कि संबंधित लिपिक अपनी नवीन तैनाती वाले स्थल पर जल्द से जल्द ज्वाइन करें और इसकी रिपोर्ट दें।

इनमें मंझनुपर में न्याय लिपिक के पद पर तैनात फहीम हसन को न्याय लिपिक चायल तहसील भेजा गया है। सहायक राजस्व लेखाकार तहसील सिराथू से सम्बद्ध राजस्व लिपिक तहसील मंझनपुर जीशान नजफ को टंकण चायल तहसील ट्रांसफर किया गया है। उप जिलाधिकारी मंझनपुर में स्टेनो रहे सुनील कुमार यादव को एसडीएम न्यायिक सिराथू का पेशकार बनाया गया है। मंझनपुर तहसील के लेखाकार रहे नीलकंड को चायल तहसील के राजस्व लेखाकार पद पर भेजा गया है। कमलेश कुमार द्वितीय पेशकार मंझनपुर एसडीएम को सहायक राजस्व लेखाकार सिराथू के पद पर ट्रांसफर किया गया है। डीएम कार्यालय से सम्बद्ध सुनील कुमार मिश्र को एसडीएम न्यायिक मंझनपुर का पेशकार बनाया गया है। एसडीएम न्यायिक सिराथू की पेशकार राधा अग्रहरि को मंझनपुर एसडीएम का पेशकार बनाया गया है। शैलेन्द्र श्रीवास्तव सहायक राजस्व लेखाकार तहसील सिराथू सम्बद्ध राजस्व लिपिक चायल को नकल नवीस मंझनपुर, नजमुल हसन ज्येष्ठ लेखा लिपिक कलक्ट्रेट से राजस्व सहायक कलक्ट्रेट , चंद्रपाल सिंह को डीएलआरसी कलक्ट्रेट से सहायक राजस्व लेखाकार कलक्ट्रेट, आईजीआरएस कलक्ट्रेट से सम्बद्ध प्रिया सिंह को नायब नाजिर कलक्ट्रेट, एसडीएम सिराथू के स्टोनो रहे भानु प्रताप सिंह को न्याय मोहर्रिर तहसील मंझनपुर, कुसुम यादव को सहायक राजस्व लेखाकार से अरेन्जडर वीडर कलक्ट्रेट ट्रांसफर किया गया है।