Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: छूटे सभी पात्रों को लाभान्वित करने के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: डीएम डॉ. अमित पाल ने विकास खंड सिराथू के ग्राम सभा गिरधरपुर में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक आहार दिया गया, और आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए।

Kausambi News: छूटे सभी पात्रों को लाभान्वित करने के निर्देश

Kausambi News: डीएम डॉ. अमित पाल ने शुक्रवार को गांव की समस्या-गांव में समाधान अंतर्गत विकास खंड सिराथू की ग्रामसभा गिरधरपुर में चौपाल लगाकर ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करते हुए योजनाओं से पात्रों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। चौपाल के दौरान उन्होंने ग्राम के लाभार्थियों से पुष्टाहार मिलने, पेंशन, शौचालय का लाभ मिलने, राशन मिलने, कन्या सुमंगला योजना एवं आवास आदि योजनाओं से लाभान्वित होने की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों से कहा कि छूटे हुए सभी पात्र लोगों को शीघ्र लाभान्वित किया जाए। ग्रामवासियों ने बताया कि सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं एवं आशा व एएनएम भी गांव में आती है।

जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि विद्यालय का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराएं। चौपाल में उन्होंने गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार प्रदान किया एवं बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया। उन्होंने गांव में खेल का मैदान बनाए जाने के लिए उप जिलाधिकारी को भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। ग्राम चौपाल में सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी ने बताया कि आवास प्लस सर्वे के अंतर्गत 189 परिवारों को चिन्हित किया गया है, फाइनल सूची तैयार की जा रही है, शीघ्र ही पात्र लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि ग्राम में 20 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है। परिवार रजिस्टर से मिलान के उपरांत और 14 पात्र लोगों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें शीघ्र लाभान्वित किया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि ग्राम में छह दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ मिल रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।