Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: आंगनबाड़ी केंद्र मंगरोहनी प्रथम व द्वितीय का डीपीओ ने किया औचक निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: जिला कार्यक्रम अधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव ने मंगरोहनी प्रथम और द्वितीय आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागीय योजनाओं का आकलन किया और बच्चों को पोषण संबंधी जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान पुष्टाहार का वितरण भी किया गया और स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस पर आवश्यक निर्देश दिए गए।

Kausambi News: आंगनबाड़ी केंद्र मंगरोहनी प्रथम व द्वितीय का डीपीओ ने किया औचक निरीक्षण

Kausambi News: जिला कार्यक्रम अधिकारी संतोष कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को आंगनबाड़ी केंद्र मंगरोहनी प्रथम व द्वितीय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय योजनाओं की जांच करते हुए सम्बंधित को जरूरी निर्देश दिये। बाल स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में बुधवार को जिला कार्यक्रम अधिकारी ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने मंगरोहनी गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम व द्वितीय का बारी-बारी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि दोनो आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय परिसर में संचालित हो रहे हैं। दोनों कार्यकत्रियां मौके पर उपस्थित मिली और परिसर में बच्चों की चहल-पहल देखने को मिली।

निरीक्षण के दौरान उपस्थित बच्चों की माताओं को डीपीओ ने संवाद करते हुए पुष्टाहार के पोषण महत्व, बच्चों के सर्वांगीण विकास में इसकी भूमिका व कुपोषण रोकथाम को लेकर जानकारी किया। इतना ही नहीं मौके पर बच्चों को पुष्टाहार का वितरण भी कराया गया। इसके बाद उन्होंने नगर पालिका मंझनपुर के हजरतगंज मोहल्ले में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस सत्र का भी निरीक्षण करते हुए जरूरी निर्देश दिये।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।