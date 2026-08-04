Kausambi News: बैठक में चिकित्सा व्यवस्था और बेहतर करने पर जोर
Kausambi News: डीएम डॉ. अमित पाल की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक हुई। बैठक में चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की गई और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का निर्देश दिया गया। सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को लक्ष्य अनुसार प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया। सीएचसी/पीएचसी में चिकित्सकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की समीक्षा की गई।
Kausambi News: डीएम डॉ. अमित पाल की अध्यक्षता में मंगलवार को सम्राट उदयन सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उन्होंने चिकित्सा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने का निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने परिवार कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएचसी/पीएचसी में बायोमेट्रिक के माध्यम से चिकित्सकों की उपस्थिति की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद के सभी सीएचसी/पीएचसी में चिकित्सकों के साथ ही स्टॉफ की उपस्थिति भी बायोमेट्रिक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।
सीएमओ से कहा कि ठीक प्रकार से कार्य न करने वाले/कार्य में शिथिलता बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सीएमओ डॉ. संजय कुमार ने बताया कि सीएचसी सिराथू एवं कनैली में 10 अगस्त से ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरू हो जाएगा। बताया कि सीएचसी नेवादा, सिराथू एवं कड़ा में आरबीएसके टीम पोर्टेबल एक्स-रे मशीन से घर-घर जाकर मरीजों का एक्सरे कर रही है। सीएमओ ने बताया कि चार सीएचसी की फायर सेफ्टी की एनओसी प्राप्त हो गई है, शेष सीएचसी की फायर सेफ्टी की कार्यवाही प्रचलित है, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि शीघ्र ही करा लिया जाए। बैठक में सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी, सीएमओ डॉ. संजय कुमार एवं प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज डॉ. हरिओम सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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