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Kausambi News: डीएम ने जिला पर्यावरण समिति व गंगा समिति की ली बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने उदयन सभागार में जिला पर्यावरण समिति और जिला गंगा समिति की बैठक की। बैठक में पौधरोपण एवं विकास कार्यों की समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को पौधों के संरक्षण और निगरानी पर जोर दिया, जिससे उनकी बेहतर वृद्धि सुनिश्चित हो सके।

Kausambi News: डीएम ने जिला पर्यावरण समिति व गंगा समिति की ली बैठक

Kausambi News: जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने सोमवार को उदयन सभागार में जिला पर्यावरण समिति एवं जिला गंगा समिति की बैठक की। बैठक में विकास खंड और नगर निकायवार चिन्हित पांच-पांच स्थलों पर पौधरोपण के साथ विकसित किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। डीएम ने खंड विकास अधिकारियों से अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करते हुए चयनित स्थलों पर आवश्यक सुधार और विकास कार्य तेजी से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने, कहा कि वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाए गए पौधों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी नियमित निगरानी करें और पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, ताकि उनका बेहतर विकास हो सके।

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