Kausambi News: भूमि कब्जाने के मामले में आईजी के आदेश पर केस
Kausambi News: नगर पंचायत अजुहा के अवधेश कुमार ने बताया कि उसकी वार्ड नंबर-चार में जमीन पर पड़ोसी राजेंद्र साहू ने निर्माण सामग्री गिराकर निर्माण शुरू कर दिया है। विरोध करने पर गालियाँ और धमकियाँ मिल रही हैं। मामले में पुलिस ने आईजी के आदेश पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
Kausambi News: नगर पंचायत अजुहा के नेता नगर निवासी अवधेश कुमार ने बताया कि कस्बे के वार्ड नंबर-चार में उसकी जमीन है। इसमें पड़ोसी मोहल्ला नेहरु नगर निवासी राजेंद्र साहू व दो अन्य लोगों की नीयत खराब है। उन्होंने जमीन में निर्माण सामग्री गिरवा दी है। निर्माण भी शुरू करा दिया है। इसका विरोध करने पर गाली देते हुए जानलेवा धमकी देते हैं। मामले में आईजी के आदेश पर शुक्रवार को मुकदमा कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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