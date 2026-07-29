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Kausambi News: गुरु पूर्णिमा: स्नान के बाद किया मां गंगा का पूजन और गुरु दर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने जिले के गंगा घाटों पर स्नान किया। भक्तों ने गुरुजनों से मिलकर उन्हें उपहार दिए और आशीर्वाद लिया। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसमें गुरु-शिष्य का संबंध महत्वपूर्ण है। आस-पास के आश्रमों में भी शिष्यों की भीड़ देखने को मिली।

गुरु पूर्णिमा: स्नान के बाद किया मां गंगा का पूजन और गुरु दर्शन
गुरु पूर्णिमा: स्नान के बाद किया मां गंगा का पूजन और गुरु दर्शन

Kausambi News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जहां बुधवार सुबह से ही जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं, दूसरी ओर गंगा स्नान करने के बाद भक्त गुरुजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान यथाशक्ति गुरुजनों को उपहार देकर शिष्यों ने आशीर्वाद लिया। गुरु-शिष्य की परंपरा देश में सदियों से अनवरत रूप से चली आ रही है। वैदिककाल रहा हो या फिर आधुनिक भारत गुरुजनों की महत्ता बरकरार है। इसी के तहत बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जिले के पल्हाना, संदीपन, फतेहपुर समेत दर्जनभर गंगा घाटों पर भक्तों ने भारी संख्या में पहुंचकर सुबह-सुबह स्नान किया।

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इसके बाद मां गंगा का पूजन-अर्चन कर गुरुजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान जिले भर में स्थित आश्रमों में शिष्यों की भारी भीड़ देखने को मिली। इतना ही नहीं स्कूलों-कालेजों में भी शिष्यों ने अपने-अपने गुरुजनों को सामर्थ्य के अनुसार उपहार देकर उनका मान बढ़ाने का काम किया। इस मौके पर गुरुजनों ने भी शिष्यों को दीर्घायु व सफल जीवन जीने का आशीवार्द दिया। जिलेभर में यह सिलसिला सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा।

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