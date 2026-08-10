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Kausambi News: दूसरे सोमवार को महादेव के जयकारों से गूंजा नांगा मठ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: दिव्य सावन मास के दूसरे सोमवार को नांगा मठ आश्रम में भगवान शिव की पूजा और भंडारे का आयोजन किया गया। भक्तों ने विधि-विधान से जलाभिषेक किया और प्रसाद प्राप्त किया। इस दौरान मठ परिसर हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Kausambi News: दूसरे सोमवार को महादेव के जयकारों से गूंजा नांगा मठ

Kausambi News: देवाधिदेव महादेव को समर्पित पावन सावन मास के दूसरे सोमवार को कड़ा धाम स्थित नांगा मठ आश्रम में भक्ति और आस्था का माहौल रहा। मठ परिसर में पांडु पुत्रों द्वारा स्थापित खंडित शिवलिंग मंदिर में भगवान शिव की पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद आयोजित भंडारे में स्थानीय लोगों के अलावा दूर-दराज से आये भक्तों ने प्रसाद पाया। सोमवार को विभिन्न गांवों से पहुंचे शिवभक्तों ने विधि-विधान से भगवान शिव का गंगाजल से जलाभिषेक किया और पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद परिसर मे आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कई भक्त प्रसाद अपने घर भी ले गए।

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भंडारे के दौरान नांगा मठ परिसर हर-हर महादेव और भोलेनाथ के जयकारों से गूंजता रहा। सावन के पावन माह में शिवभक्तों की आस्था और उत्साह देखते ही बना। कार्यक्रम को सफल बनाने में भंडारे के आयोजक भाजपा नेता मुन्ना पटेल, संदीप सरोज, अवध कुमार, उमेश कुमार समेत अन्य लोगों ने सहयोग किया।

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