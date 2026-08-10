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Kausambi News: बैजनाथ धाम रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: महादेव को समर्पित सावन माह के दूसरे सोमवार को दारानगर कस्बे में कांवर यात्रा आयोजित की गई। तीन सौ शिवभक्त गेरुआ वस्त्र पहनकर बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुए। स्थानीय व्यापारियों ने प्रसाद वितरित किया और कांवरियों को शुभकामनाएं दीं। क्षेत्र में हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा।

Kausambi News: बैजनाथ धाम रवाना हुआ कांवरियों का जत्था

Kausambi News: महादेव को समर्पित पावन सावन माह के दूसरे सोमवार को दारानगर कस्बा हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। अपरान्ह करीब तीन बजे दारानगर से लगभग तीन सौ कांवरियों का जत्था बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। गेरुआ वस्त्र धारण किए शिवभक्तों ने सबसे पहले पवित्र गंगा नदी व अपने घरों में स्नान किया। इसके बाद घरों में पूजन कर भगवान भोलेनाथ, बाजार स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन किए और माता-पिता व बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू की। बाबा धाम को रावाना हो रहे कांवरियों का जत्था जैसे ही दारानगर चौराहे पहुंचा म्योहरा निवासी व्यापारी हिमांशु केसरवानी ने शिवभक्तों के सम्मान में हलवा और दम आलू का प्रसाद वितरित किया।

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स्थानीय लोगों और शुभचिंतकों ने कांवरियों को तिलक लगाकर अंगवस्त्र भेंट किए और यात्रा की सफलता की शुभकामनाएं दीं। इसके बाद कांवरिये डीजे पर बज रहे शिवभक्ति गीतों की धुन पर नाचते-गाते और हर-हर महादेव के जयकारे लगाते हुए टेढ़ी मोड़ और सैनी चौराहा होते हुए सिराथू रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां नगर पंचायत दारानगर कड़ा धाम की अध्यक्ष रागिनी अरुण केसरवानी ने करीब 500 लंच पैकेट वितरित कर सभी कांवरियों को सफल यात्रा की शुभकामना दी। दारानगर से सिराथू तक पूरा क्षेत्र शिवभक्ति में सराबोर रहा। जत्था दीपक मोदनवाल और राज गुप्ता के नेतृत्व में बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। स्टेशन पर मौजूद सैकड़ों लोगों ने हर-हर महादेव के जयकारे लगाकर कांवरियों को विदा किया। इस दौरान दारानगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिवशंकर केसरवानी अरविंद मणि तिवारी, युवा भाजपा नेता शशि कमल मिश्रा, प्रशांत त्रिपाठी, मनीष पाठक सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

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