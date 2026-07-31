Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: एसडीएम का आदेश नहीं मान रहे पीडब्ल्यूडी अफसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: क्षेत्र के हिनौता बाजार में सड़क की स्थिति गंभीर है जो तालाब में तब्दील हो चुकी है। एसडीएम मंझनपुर ने निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग को जल्द गड्ढ़ों को भरने का आदेश दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिणामस्वरूप, बुजुर्ग और स्कूली छात्र गिरकर चोटिल हो रहे हैं। व्यापारी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।

Kausambi News: एसडीएम का आदेश नहीं मान रहे पीडब्ल्यूडी अफसर

Kausambi News: क्षेत्र के हिनौता बाजार की सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। पिछले दिनों मामला सुर्खियों में आया तो एसडीएम मंझनपुर राजकुमार मौर्य ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया था। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया था कि जल्द से जल्द गड्ढ़ों को भरवा दिया जाएगा। आरोप है कि अभी तक विभागीय अफसरों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। जिसके परिणाम स्वरूप अब भी रोड की स्थिति जस का तस बनी हुई है। नतीजतन आए दिन बुजुर्ग, स्कूली छात्र गिरकर चोटहिल हो रहे हैं। बाजार के व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों ने समस्या का समाधान नहीं कराए जाने पर आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।