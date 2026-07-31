Kausambi News: एसडीएम का आदेश नहीं मान रहे पीडब्ल्यूडी अफसर
Kausambi News: क्षेत्र के हिनौता बाजार में सड़क की स्थिति गंभीर है जो तालाब में तब्दील हो चुकी है। एसडीएम मंझनपुर ने निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग को जल्द गड्ढ़ों को भरने का आदेश दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिणामस्वरूप, बुजुर्ग और स्कूली छात्र गिरकर चोटिल हो रहे हैं। व्यापारी आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।
Kausambi News: क्षेत्र के हिनौता बाजार की सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। पिछले दिनों मामला सुर्खियों में आया तो एसडीएम मंझनपुर राजकुमार मौर्य ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया था। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया था कि जल्द से जल्द गड्ढ़ों को भरवा दिया जाएगा। आरोप है कि अभी तक विभागीय अफसरों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। जिसके परिणाम स्वरूप अब भी रोड की स्थिति जस का तस बनी हुई है। नतीजतन आए दिन बुजुर्ग, स्कूली छात्र गिरकर चोटहिल हो रहे हैं। बाजार के व्यापारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। व्यापारियों ने समस्या का समाधान नहीं कराए जाने पर आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है।
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