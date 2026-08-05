Kausambi News: डेयरी कॉनक्लेव कार्यक्रम में 28 लोगों को दिया गया प्रमाण-पत्र
Kausambi News: मंझनपुर में डेयरी कॉनक्लेव का आयोजन हुआ। मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने लाभार्थियों को गो संवर्धन योजना के तहत चयनित किया। चुने गए 28 लाभार्थियों को गाय खरीदने के लिए 80 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। पशुपालन की उचित पद्धतियों पर जानकारी दी गई।
Kausambi News: मंझनपुर, संवाददाता। विकास भवन स्थित सरस हाल में बुधवार को डेयरी कॉनक्लेव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने किया। उन्होंने मुख्यमंत्री गो संवर्धन योजना में 30 जुलाई को ई-लॉटरी के माध्यम से चयनित 14 महिला एवं 14 पुरुषों को को चयन पत्र दिया।चयनित लाभार्थियों को देशी नस्ल की गिर साहिवाल थारपारकर हरियाणा में से दो गायों का क्रय प्रदेश के बाहर से किया जाएगा और अन्य कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत विभाग की ओर से 80 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। कार्यक्रम में किसान बंधुओं को सही तरह से पशु पालन करने पद्धति के बारे जानकारी दी गई।
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना एवं मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि, प्रगतिशील पशुपालन योजना एवं उत्तर प्रदेश दुग्ध शाला विकास एवं दुग्ध प्रोत्साहन नीति-2022 योजना के बारे में जानकारी दी गई। उक्त योजनाओं में होने वाली समस्याओं का समाधान कराए जाने के लिए कहा गया। कार्यक्रम में दुग्ध विकास के अधिकारी सुरेश कुमार सिंह वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक पशुपालन विभाग, डॉ. अशोक कुमार मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, डॉ. राकेश कुमार उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. आशीष श्रीवास्तव मौजूद रहे।
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