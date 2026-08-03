Kausambi News: साइबर फ्रॉड गैंग के तीन अंतर्जनपदीय सदस्य बंदी
Kausambi News: मंझनपुर कोतवाली और साइबर पुलिस ने साइबर फ्रॉड गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये सदस्य सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पैसा डबल करने का झांसा देकर ठगते थे। आरोपियों के खिलाफ कई राज्यों में शिकायतें मिली हैं। उनसे फर्जी आई कार्ड और अन्य सामान बरामद हुए हैं।
Kausambi News: मंझनपुर कोतवाली और साइबर थाने की संयुक्त टीम ने साइबर फ्रॉड गैंग के तीन अंतर्जनपदीय सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इल्जाम है कि ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैसा डबल करने का लालच देकर लोगों को ठगते थे। पुलिस महानिदेशक के चलाए जा रहे अभियान ‘साइवज्र’ के तहत यह कार्रवाई की गई। लिखापढ़ी कर आरोपियों का चालान कर दिया गया है। एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने सोमवार को पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि गिरफ्तार शातिरों में निखिल सिंह पुत्र अंजनी सिंह निवासी जजौली थाना पश्चिम शरीरा जिला कौशाम्बी, आदित्य कुमार पुत्र अजय कुमार तथा आयुष यादव पुत्र रामबाबू यादव निवासी सेमरहटा थाना धाता जनपद फतेहपुर शामिल हैं। इन्हें खोरा रोड मजार के पास से पकड़ा गया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह इंस्टाग्राम और व्हॉट्सएप के जरिये लोगों को पैसा डबल करने का झांसा देते थे। धोखाधड़ी से मिला पैसा निर्दोष लोगों के खातों में जमा करवाकर नकद वसूलते थे या दुकानों से खरीदारी कर ऑनलाइन भुगतान करते थे। पकड़े जाने से बचने के लिए कूटरचित आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे। जिन खातों में पैसा जाता था, उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता था।
इनके खाते शातिरों की बदौलत हुए ब्लॉक
एसपी ने बताया कि शिवबाबू पुत्र स्व. रामसरन निवासी छोगरियन का पुरवा मजरा समदा थाना मंझनपुर, प्रेम प्रकाश पुत्र सोहनलाल निवासी चक नगर प्रथम थाना कस्बा मंझनपुर और गुलाब चंद्र पुत्र शारदा प्रसाद निवासी पश्चिम शरीरा के बैंक खाते होल्ड हो गए थे। शातिरों ने झांसा देकर इनके खातों में पैसा ट्रांसफर करके नकद ले लिया था। शिकायत पर संबंधित थानों की पुलिस ने मुकदमा कायम किया था।
दिल्ली पुलिस का फर्जी आई कार्ड बरामद
गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध एनसीआरपी पोर्टल पर भोपाल (मध्य प्रदेश), चुरु (राजस्थान), कोलापुर, नागपुर शहर एवं नागपुर ग्रामीण (महाराष्ट्र), ऊधमपुर (जम्मू एंड कश्मीर) तक शिकायतें दर्ज हैं। आरोपियों के पास से तीन एंड्रॉयड मोबाइल, चार कूटरचित आधार कार्ड, चार एटीएम कार्ड, दो बैंक पासबुक, डेढ़ हजार रुपये नकद, एक बाइक, कूटरचित दिल्ली पुलिस का आई कार्ड भी बरामद हुआ है।
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