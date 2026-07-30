Kausambi News: साइबर बदमाशों ने दंपती से की 52 हजार की ठगी
Kausambi News: साइबर अपराधियों ने चूड़ी पैकेजिंग के बिजनेस का झांसा देकर दंपती के मोबाइल फोन को हैक किया। इसके बाद उनके खाते से 52 हजार रुपये किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और मामला जांच में है।
Kausambi News: साइबर बदमाशों ने चूड़ी पैकेजिंग के कारोबार से जुड़कर मोटा लाभ दिलाने का झांसा देकर दंपती का मोबाइल फोन हैक कर लिया। इसके बाद खाते से 52 हजार रुपये दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोखराज थाना क्षेत्र के मीरापुर निवासी रामविशाल ने बताया कि 16 जुलाई की सुबह उसके मोबाइल पर एक अंजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने चूड़ी पैकेजिंग का व्यवसाय शुरू कर घर बैठे मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया। बातों में उलझाकर उससे आधार कार्ड की फोटो व एक मैसेज भेजने के लिए कहा।
मैसेज में पोर्ट लिखने के लिए कहा गया था। इसके बाद शातिर ने यूपीसी का स्क्रीन शॉर्ट प्राप्त कर लिया। पीड़ित के मुताबिक, इसके बाद शातिर ने 23 से 25 जुलाई तक के मध्य उसके व पत्नी के संयुक्त खाते से 52 हजार रुपये किसी अरुण कुशवाहा के खाते में ट्रांसफर कर लिए। मोबाइल में धन निकासी का संदेश देख पीड़ित के होश उड़ गए। बुधवार को घटना की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।