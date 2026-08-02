Kausambi News: साइबर शातिरों ने दिव्यांग से की धोखाधड़ी, केस
Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के समदा निवासी दिव्यांग शिवबाबू की दुकान पर तीन लड़कों ने धोखे से 6000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। आरोपियों ने पहले 200 रुपये का भुगतान किया और फिर स्कैनर द्वारा शेष राशि छीन ली। पीड़ित का खाता साइबर क्राइम के आरोप में बंद कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है।
Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के छोगरियन का पुरवा मजरा समदा निवासी शिवबाबू दिव्यांग है। उसने अपने घर पर ही परचून की छोटी सी दुकान खोल रखी है। उसने बताया कि 18 जुलाई की शाम उसकी दुकान पर निखिल, आयुष व अरविंद नाम के तीन लड़के आए। इन्होंने सिगरेट, ठंडा पानी और गुटखा लिया। इसके बाद दो सौ रुपये ऑनलाइन यूपीआई के जरिये खाते में डाल दिए। पीड़ित के अनुसार, कुछ देर बाद आरोपियों ने धोखो से छह हजार रुपये ज्यादा खाते में ट्रांसफर हो जाने की बात कही। साथ ही स्कैनर देकर यह रकम वापस ले ली। घंटे भर के पश्चात किसी महिला ने पीड़ित को फोन किया और बताया कि छह हजार रुपये गलती से उसके चले गए थे।
27 जुलाई को पीड़ित का खाता साइबर क्राइम के आरोप में बंद कर दिया गया। इस संबंध में मंझनपुर कोतवाली विनीत सिंह का कहना है कि मुकदमा कायम कर जांच कराई जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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