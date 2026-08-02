Kausambi News: बकरी चराने का विरोध पड़ा भारी, दंपति पर लाठी-डंडों से हमला
Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में एक दंपति पर बकरियों के खेत में घुसने पर हमला किया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर उन्हें लाठी-डंडों से घायल कर दिया। पुलिस ने घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के दरियापुर गांव में खेत में घुसी बकरियों को भगाने और विरोध जताने पर एक दंपति के साथ मारपीट कर दी गई। आरोप है कि चरवाहे ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर पति-पत्नी को घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। दरियापुर गांव निवासी आदेश कुमार पुत्र मंगला प्रसाद के अनुसार शनिवार शाम वह अपनी पत्नी वैजयंती के साथ खेत में लगी मिर्च की फसल की निराई कर रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति की बकरियां खेत में घुसकर फसल चरने लगीं।
जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपित गाली देने लगा। कुछ ही देर में वह अपने तीन साथियों के साथ लाठी-डंडे लेकर पहुंच गया और दंपति पर हमला बोल दिया। हमले में पति-पत्नी को चोटें आईं। ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर दोनों को बचाया। इसके बाद घायल दंपति ने थाने पहुंचकर आरोपितों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
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