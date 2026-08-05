Kausambi News: फसलों को मिली संजीवनी, किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान
Kausambi News: मंझनपुर जिले में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश ने किसानों को राहत दी है। खेतों में नमी बढ़ने से खरीफ फसलों, विशेष रूप से धान, मक्का और दलहनी फसलों, की बढ़वार के लिए अनुकूल स्थितियां बनी हैं। सब्जी उत्पादकों को भी सिंचाई में राहत मिली है, जिससे लागत कम होगी।
Kausambi News: मंझनपुर, संवाददाता। इन दो दिनों से हो लगातार हो रही बारिश ने जिले के किसानों को बड़ी राहत दी है। बारिश से खेतों में पर्याप्त नमी बनने के कारण खरीफ फसलों की बड़वार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। इसका सबसे अधिक लाभ धान, मक्का और दलहनी फसलों को मिलने की उम्मीद है। वहीं, सब्जी उत्पादकों को भी फिलहाल सिंचाई से राहत मिलेगी, जिससे उनकी लागत कम होगी।कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ. मनोज कुमार सिंह ने बताया कि धान की रोपाई के बाद हुई यह बारिश बेहद लाभकारी है। इससे धान की जड़ों का बेहतर विकास होगा और पौधों में अधिक कल्ले निकलेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ने की संभावना है।
अरहर और उड़द जैसी दलहनी फसलों की बढ़वार भी तेज होगी। उन्होंने बताया कि लौकी, करेला, भिंडी और मिर्च जैसी सब्जी फसलों को भी बारिश का लाभ मिलेगा। हालांकि, उन्होंने किसानों को सलाह दी कि लगातार नमी के कारण रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में खेतों की नियमित निगरानी करें, आवश्यकता अनुसार संतुलित मात्रा में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का प्रयोग करें तथा समय रहते रोग एवं कीट नियंत्रण के उपाय अपनाएं, ताकि बेहतर उत्पादन प्राप्त हो सके।
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