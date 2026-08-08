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Kausambi News: पत्थर उखाड़कर फेंकने में 16 लोगों पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के बारातफारीक गांव के निवासी रोशनलाल ने शिकायत की है कि विपक्षियों ने उसकी जमीन पर मेड़ तोड़कर धान की फसल लगाई है। यह जमीन एसडीएम सिराथू के आदेश पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा संसाधित की गई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Kausambi News: पत्थर उखाड़कर फेंकने में 16 लोगों पर मुकदमा

Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के बारातफारीक गांव निवासी रोशनलाल पुत्र शहादेव ने बताया कि मलाक पिंजरी में उसकी जमीन है। एसडीएम सिराथू के आदेश पर 16 जून 2026 को राजस्व कर्मचारियों ने इसमें मेड़बंदी व पत्थरगड़ी की थी। पीड़ित के मुताबिक, विपक्षियों ने पत्थर उखाड़कर फेंक दिया है। मेड़ तोड़कर कुछ गाटों में धान की बेहन लगा दी है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोहनलाल, बड़कू, कंचनलाल, कमलेश, कैलाश, सुरेश चंद्र, अवधेश कुमार, सोनेलाल, अंकज, शिवम, शुभम, पिंटूलाल, गमला देवी, ऊषा देवी, गुड्डी देवी व सोमवती के खिलाफ मुकदमा कायम कर जांच शुरू कर दी है।

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