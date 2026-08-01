Kausambi News: मंझनपुर में एडीएम व एसपी ने सुनी फरियाद
Kausambi News: मंझनपुर में तहसील स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ, जहां एसडीएम राजकुमार मौर्या, एडीएम शालिनी प्रभाकर और एएसपी अमिता सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनीं। 47 शिकायतों में से पांच का निस्तारण मौके पर किया गया, जबकि 42 शिकायतों का समय पर निस्तारण करने का निर्देश दिया गया।
Kausambi News: तहसील स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस मंझनपुर में एसडीएम राजकुमार मौर्या की मौजूदगी में एडीएम शालिनी प्रभाकर व एएसपी अमिता सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान आई 47 शिकायतों में पांच का मौके पर निस्तारण करते हुए बाकी के लिए राजस्व व पुलिस के जिम्मेदारों को निर्देशित किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर मंझनपुर में 47 शिकायती पत्र प्राप्त हुए। इनमें अधिकतर शिकायतें भूमि पर कब्जे, चकमार्ग की पैमाइश व मार्ग विवाद की रहीं। एडीएम व एएसपी ने एसडीएम के माध्यम से पांच का मौके पर ही निस्तारण कराया। बाकी 42 शिकायतों के निस्तारण को लेकर एडीएम ने राजस्व व पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण करने के बाद शिकायतकर्ता से इस बात की वार्ता जरूर करें कि वह संतुष्ट है या नहीं। संपूर्ण समाधान दिवस में तहसीलदार पुष्पेंद्र सिंह गौतम, नायब तहसीलदार मधु जैन समेत तहसील के सभी अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
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