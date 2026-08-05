Kausambi News: खिचड़ी में सूड़े-कीड़े देख बच्चों ने किया हंगामा

Kausambi News: भरवारी, हिन्दुस्तान संवाद। नगर पालिक भरवारी के वार्ड नंबर 12 चकमापुर पांडेमऊ प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को बच्चों को जैसे ही खिचड़ी परोसी गई वह शोर मचाने लगे। आरोप था कि खिचड़ी में बहुत ज्यादा कीड़े और सूड़े हैं। शिक्षकों ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की लेकिन जब वह नहीं माने तो वार्ड के सभासद मौके पर पहुंच गए। पूरे मामले की जानकारी बेसिक शिक्षा के अफसरों को दी। मामले में बीएसए ने बताया कि पूरे मामले की जांच के निर्देश बीईओ मूरतगंज को दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।नगर पालिका परिषद भरवारी के वार्ड नंबर 12 चकमापुर पांडेमऊ गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में 80 बच्चे पंजीकृत हैं।

बुधवार को रोज की तरह स्कूल खुला और बच्चों मिड डे मील में खिचड़ी परोसी गई। खिचड़ी परोसते ही बच्चों ने उसमें कीड़े और सूड़े होने की बात कहकर बच्चों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में प्राथमिक विद्यालय में खाना बना नहीं रसोइयां ने जानकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य मदन कुमार को दी। वहीं विद्यालय के तमाम बच्चों ने भी बताया कि बीते कई दिनों से इसी तरह का खाना दिया जा रहा है। हम लोग कई दिनों से इसकी शिकायत भी सर से कर रहे हैं पर सर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं बुधवार को जब बच्चों ने हंगामा किया तो वार्ड के सभासद सूरज यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने बच्चों से बातचीत की और मामले की जानकारी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को फोन के माध्यम से दिया। प्रधानाचार्य का कहना है कि कोटा का राशन जहां से आया है वहीं से इस बार चावल इसी तरह आया है। इस वजह से ऐसा हुआ है हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी शिक्षा विभाग की उच्च अधिकारियों को भी दी है। मामले में जब बेसिक शिक्षा अधिकारी कमलेंद्र कुशवाहा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामला हमारे संज्ञान में है। पूरे मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी मूरतगंज को दी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट आते ही जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।