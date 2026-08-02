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Kausambi News: आरोग्य मेले में डायबिटीज, हाईपरटेंशन व बुखार के मरीजों की उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: रविवार को जिले के 36 स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन-आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 1002 मरीजों का उपचार किया गया। गंभीर मामलों के लिए 3 मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेले में 50 चिकित्साधिकारियों और 132 मेडिकल कर्मचारियों ने सहयोग दिया। इस दौरान कई स्वास्थ्य जांच और गोल्डन कार्ड का निर्माण भी किया गया।

आरोग्य मेले में डायबिटीज, हाईपरटेंशन व बुखार के मरीजों की उमड़ी भीड़
आरोग्य मेले में डायबिटीज, हाईपरटेंशन व बुखार के मरीजों की उमड़ी भीड़

Kausambi News: जिले के 36 स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को मुख्यमंत्री जन-आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में बुखार, शुगर और बीपी के मरीजों की भीड़ रही। मेले में कुल 1002 मरीजों का उपचार हुआ, जबकि जांच में मिले तीन गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौसपुर, सरसवां और कोखराज पीएचसी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि जिले के सभी केंद्रों पर रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाता है। जिसमें ब्लॉक स्तरीय अधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।

मेले के संचालन के लिए 50 चिकित्साधिकारियों और 132 मेडिकल कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। स्वास्थ्य जांच के दौरान डायबिटीज के 98, हाइपरटेंशन के 24, आंखों की जांच के 19 और बुखार के 89 मरीज मिले। वहीं मेले के दौरान 45 गोल्डन कार्ड और 35 आभा आईडी भी बनाई गईं। मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला सकुशल समपन्न होने पर महकमे के जिम्मेदारों ने राहत की सांस ली है।

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