Kausambi News: कड़ा धाम में महिला से चेन स्नेचिंग, हंगामा
Kausambi News: शक्तिपीठ कड़ा धाम में गुरुवार को दर्शन करने आई गीता देवी की चेन छीन ली गई। घटना के समय उनके साथ मौजूद मंजू ने आरोपी महिला को पकड़ने में मदद की। हंगामे के बाद महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गीता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है।
Kausambi News: शक्तिपीठ कड़ा धाम में गुरुवार को दर्शन करने आई एक महिला की चेन छीन ली गई। इसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया। बाद में आरोपी महिला पकड़ ली गई। मुकदमा कायम कर उसका चालान कर दिया गया है। कड़ा धाम में इन दिनों सावन मेला चल रहा है। इसमें जिले के अलावा पड़ोसी जनपदों से भी भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। गुरुवार को इलाके के ताज मल्लाहन गांव की गीता देवी अपने परिवार के साथ दर्शन करने गई थीं। मंदिर परिसर में उसके साथ चेन स्नेचिंग की घटना हुई। पीड़िता के साथ रही कुनबे की मंजू ने आरोपी महिला को स्नेचिंग करते देख हल्ला मचाया तो तमाम लोग जुट गए।
हंगामे के बाद एक संदिग्ध महिला को पकड़ा गया। उसके पास से चोरी की चेन का टुकड़ा बरामद हुआ है। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे से भी घटना तस्दीक हुई। पकड़ी गई महिला को पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस ने पीड़िता गीता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कथित चोर लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. प्रमोद निवासी सुल्तानीपुर, थाना रानीपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया है।
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