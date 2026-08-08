Kausambi News: पीछे के दरवाजे से घुसे चोरों ने हजारों का माल उड़ाया
Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के बिदनपुर ककोढ़ा गांव में चोरों ने घर में घुसकर 20 हजार रुपये और चांदी के आभूषण चुरा लिए। घटना के समय परिवार वाले गर्मी के कारण बाहर सो रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लगी रही।
Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के बिदनपुर ककोढ़ा गांव स्थित एक मकान में शुक्रवार रात पीछे के दरवाजे से घुसे चोरों ने नकदी-गहने समेत हजारों का माल पार कर दिया। पुलिस ने मुकदमा कायम कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बिदनपुर ककोढ़ा गांव की राजपति पत्नी अमरावती ने बताया कि शुक्रवार की रात गर्मी ज्यादा होने की वजह से वह परिजनों के साथ घर के बाहर सो रही थी। रात को घर के पीछे का दरवाजा अंदर से बंद करना भूल गई थी। शनिवार की सुबह परिजन कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। चोर 20 हजार रुपये समेत चांदी के आभूषण पार कर गए थे।
घटना की जानकारी होते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन की। हालांकि, प्रारंभिक जांच में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने शीघ्र वारदात का अनावरण कराने की बात कही है।
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