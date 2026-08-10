Kausambi News: चोरों ने पार कर दी भैंस, मुकदमा दर्ज
Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के देवी दयाल का पुरवा में रामसजीवन ने बताया कि शनिवार रात उसकी भैंस को चोर ले गए। जब उसने रात में देखा तो भैंस गायब थी। खोजबीन के बाद भी चोरों का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद उसने पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के देवी दयाल का पुरवा मजरा टेवां निवासी रामसजीवन ने बताया कि शनिवार रात उसने अपनी भैंस घर के बाहर बांध रखी थी। रात को नींद खुलने पर देखा तो चोर भैंस खोल ले जा चुके थे। खोजबीन के बाद भी सुराग नहीं लगने पर पशु पालक ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा कायम कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
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