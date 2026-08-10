Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: चोरों ने पार कर दी भैंस, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के देवी दयाल का पुरवा में रामसजीवन ने बताया कि शनिवार रात उसकी भैंस को चोर ले गए। जब उसने रात में देखा तो भैंस गायब थी। खोजबीन के बाद भी चोरों का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद उसने पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Kausambi News: चोरों ने पार कर दी भैंस, मुकदमा दर्ज

Kausambi News: कोतवाली क्षेत्र के देवी दयाल का पुरवा मजरा टेवां निवासी रामसजीवन ने बताया कि शनिवार रात उसने अपनी भैंस घर के बाहर बांध रखी थी। रात को नींद खुलने पर देखा तो चोर भैंस खोल ले जा चुके थे। खोजबीन के बाद भी सुराग नहीं लगने पर पशु पालक ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा कायम कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें:Badaun News: पशुशाला का ताला तोड़कर दो भैंस और दो पड़िया चोरी
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।