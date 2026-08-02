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Kausambi News: ट्रेन की चपेट में आए बीएससी छात्र की इलाज के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: बिस्कोथर के अनेठा निवासी 20 वर्षीय बीएससी के छात्र वीरेंद्र कुमार की ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर घायल होने पर इलाज के दौरान मौत हो गई। वह लखनऊ से लौटते समय मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर गिर गए थे। परिवार में शोक की लहर है। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया।

Kausambi News: ट्रेन की चपेट में आए बीएससी छात्र की इलाज के दौरान मौत

Kausambi News: पइंसा थाना क्षेत्र के अनेठा निवासी बीएससी के छात्र की ट्रेन की चपेट में आने से घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने विधिक कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया। अनेठा गांव निवासी वीरेंद्र कुमार (20) पुत्र ननका सरोज शुक्रवार को किसी जरूरी कार्य से लखनऊ गए थे। शाम को लौटते समय प्रतापगढ़ के मानिकपुर रेलवे स्टेशन पर वह ट्रेन से उतरकर कुछ सामान खरीदने लगे। इसी दौरान वह चलती ट्रेन की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल को जीआरपी ने एंबुलेंस से कालाकांकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया।हालत

गंभीर होने पर परिजन उन्हें जिला अस्पताल मंझनपुर ले आए, जहां शनिवार को उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वीरेंद्र चार भाइयों और दो बहनों में सबसे छोटा था। उनके निधन की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। पइंसा पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। गमगीन माहौल में परिजनों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

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