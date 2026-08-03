Kausambi News: छेड़खानी के विरोध पर भाई-बहन को पीटा, केस

Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के एक गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर भाई-बहन की पिटाई की गई। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पिपरी इलाके के युवक ने बताया कि शुक्रवार शाम पड़ोसी ने उसकी 16 वर्षीय बहन के साथ छेड़खानी की। इसका विरोध करने पर गाली देने लगा। शोरगुल पर पीड़ित मौके पर पहुंचा तो आरोपी के परिवार वाले भी आ गए। सभी ने मिलकर भाई-बहन की पिटाई की। ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर किसी तरह मामला शांत कराया। इलाज कराने के बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी। थाना प्रभारी विकास सिंह का कहना है कि आरोपी विनोद, सुनील, सूरज व ननका के खिलाफ मुकदमा कायम कराकर जांच कराई जा रही है।