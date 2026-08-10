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Kausambi News: बाइक की टक्कर से युवक जख्मी, केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: करारी थाना क्षेत्र के गुवारा तैयबपुर निवासी अशोक कुमार ने बताया कि उनके छोटे भाई प्रेम कुमार को सालेपुर रोड पर नलकूप के पास बाइक सवार ने टक्कर मारी। इस दुर्घटना में प्रेम को गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है।

Kausambi News: बाइक की टक्कर से युवक जख्मी, केस

Kausambi News: करारी थाना क्षेत्र के गुवारा तैयबपुर निवासी अशोक कुमार ने बताया कि आठ अगस्त की शाम उसका छोटा भाई प्रेम कुमार किसी काम से सालेपुर रोड की तरफ गया था। रास्ते में एक नलकूप के समीप रुककर लघुशंका करने लगा। इस दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी थी। हादसे में पीड़ित के भाई को गंभीर चोटें आई हैं। उसका इलाज कराया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा कायम कर आरोपी चालक की बाइक समेत तलाश शुरू कर दी है।

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