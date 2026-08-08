Kausambi News: चारपाई पर सो रहे बालक को सर्प ने डसा, मौत
Kausambi News: रामपुर गांव में एक 10 वर्षीय बालक कार्तिक को जहरीले सर्प ने डंस लिया। परिजन पहले ओझा के पास ले गए, लेकिन सुधार नहीं होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सर्प के काटने के बाद स्थिति बिगड़ गई और बालक की मृत्यु हो गई।
Kausambi News: चरवा थाने के रामपुर गांव में शनिवार भोर चारपाई पर सो रहे बालक को जहरीले सर्प ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन पहले उसे झाड़फूंक कराने के लिए ओझा के पास ले गए। सुधार नहीं होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायअकिल ले गए, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद बालक को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामपुर गांव निवासी मोतीलाल मजदूरी कर परिवार का गुजारा करते हैं। शुक्रवार रात उनका 10 वर्षीय बेटा कार्तिक चारपाई पर सो रहा था। शनिवार भोर अचानक उसकी नींद खुली।
उसने मां को बताया कि किसी जंतु ने उसे काट लिया है। परिजनों ने लाइट जलाकर देखा तो चारपाई के पास एक सर्प रेंगता दिखाई दिया। परिजनों ने लाठी-डंडे से पीटकर सर्प को मार डाला। इधर, सर्प के डसने के कुछ ही देर बाद कार्तिक की हालत बिगड़ने लगी। परिजन उसे झाड़फूंक कराने के लिए ओझा के पास ले गए, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायअकिल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने जांच के बाद कार्तिक को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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