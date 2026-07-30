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Kausambi News: बाइकों की भिड़ंत में ससुर-बहू जख्मी, केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: गनेशपुर गांव में अवधेश पाल के पिता और पत्नी को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। यह घटना 27 जुलाई को धर्मपुर कनैली से लौटते वक्त हुई। पिता का इलाज प्रयागराज के अस्पताल में चल रहा है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Kausambi News: बाइकों की भिड़ंत में ससुर-बहू जख्मी, केस

Kausambi News: पश्चिमशरीरा थाना क्षेत्र के गनेशपुर गांव निवासी अवधेश पाल ने बताया कि उसके पिता मिश्री लाल व पत्नी विमला देवी 27 जुलाई को किसी काम से धर्मपुर कनैली गए थे। शाम को लौटते वक्त छब्बू का पूरा के समीप विपरीत दिशा से आए बाइक सवार ने पिता की बाइक में टक्कर मार दी। इससे पिता व पत्नी को गंभीर चोटें आईं। पिता का इलाज अभी भी प्रयागराज के निजी अस्पताल में चल रहा है। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपी बाइक चालक भुक्खल निवासी बरुआ की वाहन समेत तलाश शुरू कर दी है।

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