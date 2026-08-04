Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kausambi News: सड़क दुर्घटना के मामले में मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
Follow us on Google News
share

Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के चतुरीपुर गांव में एक अगस्त को ऑटो चालक पप्पू पटेल ने नशे में लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए ऑटो पलटा दिया। इस हादसे में पीड़ित की मां बदामा देवी और भाभी सुनीता घायल हुईं। इलाज के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और चालक की पहचान के लिए पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी है।

Kausambi News: सड़क दुर्घटना के मामले में मुकदमा दर्ज

Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के चतुरीपुर गांव निवासी उदय सिंह ने बताया कि एक अगस्त को उसकी मां बदामा देवी व भाभी सुनीता किसी काम से मूरतगंज गई थीं। लौटने के लिए वहां से ऑटो में सवार हो गईं। आरोप है कि ऑटो चालक पप्पू पटेल नशे में था। लापरवाही से चलाते हुए उसने मूरतगंज बाईपास पर ऑटो पलटा दिया। इससे पीड़ित की मां और भाभी घायल हो गईं। इलाज कराने के बाद उसने पुलिस को तहरीर दी। सोमवार को पुलिस ने मुकदमा कायम कर चालक की तलाश शुरू कर दी। ऑटो पुलिस के कब्जे में है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kausambi News Kausambi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।