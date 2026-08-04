Kausambi News: सड़क दुर्घटना के मामले में मुकदमा दर्ज
Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के चतुरीपुर गांव में एक अगस्त को ऑटो चालक पप्पू पटेल ने नशे में लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए ऑटो पलटा दिया। इस हादसे में पीड़ित की मां बदामा देवी और भाभी सुनीता घायल हुईं। इलाज के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और चालक की पहचान के लिए पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी है।
Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के चतुरीपुर गांव निवासी उदय सिंह ने बताया कि एक अगस्त को उसकी मां बदामा देवी व भाभी सुनीता किसी काम से मूरतगंज गई थीं। लौटने के लिए वहां से ऑटो में सवार हो गईं। आरोप है कि ऑटो चालक पप्पू पटेल नशे में था। लापरवाही से चलाते हुए उसने मूरतगंज बाईपास पर ऑटो पलटा दिया। इससे पीड़ित की मां और भाभी घायल हो गईं। इलाज कराने के बाद उसने पुलिस को तहरीर दी। सोमवार को पुलिस ने मुकदमा कायम कर चालक की तलाश शुरू कर दी। ऑटो पुलिस के कब्जे में है।
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