Kausambi News: टेवां बाजार में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर

Kausambi News: मंझनपुर तहसील क्षेत्र की टेवां बाजार में पश्चिम शरीरा रोड पर शनिवार दोपहर करीब एक बजे राजस्व विभाग और पुलिस की टीम ने बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया। मौजूद महिलाओं और पुरुषों ने विरोध किया, लेकिन कार्रवाई जारी रही। अतिक्रमण पूरी तरह हटा दिया गया। टेवां बाजार में पश्चिम शरीरा रोड पर चौराहे से थोड़ी दूर आगे शराब की दुकान के पास महेंद्र, जितेंद्र, अंकित, धर्मेंद्र, दिनेश और पिंटू समेत कई लोगों ने पटरी किनारे झोपड़ पट्टी, टिन शेड व गुमटी लगाकर दुकानें खोल ली थीं। टेवां गांव के कल्लू पुत्र श्री पासी एवं किशन लाल पुत्र रामसूरत लोधी राजपूत ने राजस्व विभाग में शिकायत की थी कि उन्होंने 1983 में वीरेंद्र सिंह से जमीन का बैनामा करवाया था और वहां खेती करते थे, लेकिन सामने अतिक्रमण कर लिया गया।