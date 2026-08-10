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Kausambi News: ईंट से हमला कर युवक की हत्या का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: महवाघाट थाना क्षेत्र के बैरागीपुर चौराहे पर एक युवक पर पड़ोसी द्वारा ईंट से हमला कर हत्या का प्रयास किया गया। रमेश कुमार उर्फ धुक्कड़ निषाद ने पुलिस को बताया कि आरोपी पिरथी निषाद ने उसके दरवाजे पर गाली दी और फिर हमला किया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

Kausambi News: ईंट से हमला कर युवक की हत्या का प्रयास

Kausambi News: महेवाघाट थाना क्षेत्र के बैरागीपुर चौराहा निवासी एक युवक की ईंट से हमला कर हत्या करने का प्रयास किया गया। मामले की शिकायत पर हत्या की कोशिश का मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बैरागीपुर चौराहा निवासी रमेश कुमार उर्फ धुक्कड़ निषाद ने बताया कि आठ अगस्त की रात करीब 10 बजे पड़ोसी पिरथी निषाद अकारण दरवाजे पर आकर गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित के मुताबिक, आरोपी ने ईंट से सिर पर हमला कर जान लेने का प्रयास किया। सिर फटते ही पीड़ित अचेत होकर गिर पड़ा। शोरगुल पर लोगों को आता देख आरोपी फरार हो गया।

परिवार वालों ने आननफानन निजी वाहन की मदद से पीड़ित को राजापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद रविवार को उसने पुलिस को तहरीर दी। थाना प्रभारी धीरेंद्र सिंह का कहना है कि आरोपी की तलाश कराई जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कराया जाएगा।

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