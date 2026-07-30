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Kausambi News: बेटी की विदाई कराने गए पिता-पुत्र की हत्या का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कुरई गांव में बेटी की विदाई कराने पहुंचे पिता-पुत्र पर हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

Kausambi News: बेटी की विदाई कराने गए पिता-पुत्र की हत्या का प्रयास

Kausambi News: बेटी की विदाई कराने संदीपन घाट के कुरई गांव गए पिता-पुत्र की हत्या का प्रयास किया गया। गंभीर अवस्था में दोनों को एसआरएन प्रयागराज में भर्ती कराया गया है। मामले की शिकायत पर हत्या की कोशिश समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोखराज थाना क्षेत्र के राला बजहा गांव की कुसुमा देवी पत्नी राम शरण ने बताया कि उनकी बेटी अनीषा की शादी कुरई निवासी राम सिंह के साथ हुई है। 28 जुलाई को ननद चऊरी की मौत हो गई थी। बुआ की मौत की खबर अनीषा को मिली तो उसने अंतिम संस्कार में शामिल होने की इच्छा जाहिर की।

पीड़िता के मुताबिक, उसके पति व बेटा महेश अनीषा को बुलाने उसकी ससुराल गए थे। वहां दामाद राम सिंह ने बेटी अनीषा को भेजने से मना करने के साथ ही गाली-गलौज शुरू कर दिया। विरोध करने पर अपने भाई मान सिंह, अमर सिंह, शनि व पिता चैतू के साथ मिलकर लाठी-डंडे एवं लोहे की राड से हमला कर पिता-पुत्र को जख्मी कर दिया। गंभीर हालत में हमलावर जानलेवा धमकी देते हुए भाग निकले। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पीएचसी मूरतगंज भेजा। वहां से चिकित्सकों ने पिता-पुत्र की हालत नाजुक देख प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर कर दिया।

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