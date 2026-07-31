Kausambi News: असेसमेंट कैंप में 77 दिव्यांगजनों को मिला दिव्यांगता का प्रमाणपत्र

Kausambi News: बीआरसी नेवादा में शुक्रवार को समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत समेकित शिक्षा के तत्वाधान में परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को प्रमाण-पत्र जारी करने के असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 77 बच्चों को दिव्यांगता का प्रमाणपत्र जारी किया गया। बीएसए डॉ. कमलेंद्र कुमार कुशवाहा के कुशल निर्देशन व खंड शिक्षा अधिकारी नेवादा बृजेश सिंह, जिला समन्वयक समेकित शिक्षा अवधेश कुमार पाण्डेय के कुशल मार्गदर्शन में परिषदीय विद्यालयों में अध्यनरत दिव्यांग बच्चों के दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनवाने हेतु मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया| कैंप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड में डॉ. कुलदीप मिश्रा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉ. हेमंत यादव नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉ. पंकज कोटार्य साइकोलॉजिस्ट, डॉ. ज्ञानेंद्र धर द्वेवेदी नाक, कान, गला रोग विशेषज्ञ, डॉ संकल्प शुक्ला ऑडियोलॉजिस्ट, डॉ. नितेश सिंह मनोचिकित्सक, डॉ. नियाजुद्दीन ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उपस्थित होकर बच्चों का दिव्यांगता परीक्षण कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया।