Kausambi News: नगर पालिका भरवारी में भ्रष्टाचार का आरोप
Kausambi News: नगर पालिका परिषद भरवारी में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। छह से अधिक सभासदों ने अध्यक्ष और ईओ के खिलाफ डीएम को शिकायत दी है। उन्हें कई विकास परियोजनाओं में धांधली का संदेह है, जिसमें नाली, सड़क, और खड़ंजे के निर्माण में अनियमितताएं शामिल हैं। सभासदों ने जांच की मांग की है।
Kausambi News: नगर पालिका परिषद भरवारी में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है। सोमवार को छह से अधिक सभासदों ने पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी (ईओ) के खिलाफ डीएम से शिकायत की है। आरोप गाया कि कई विकास परियोजनाओं में धांधली की गई है। सभासदों का आरोप है कि नाली, सड़क और खड़ंजे के निर्माण में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। कुछ परियोजनाओं को केवल कागजों पर पारित कर उनका पैसा टेंडर के माध्यम से अध्यक्ष और ईओ ने निकाल लिया है। इसके अलावा बनी हुई सड़कों को दोबारा बनाने के लिए टेंडर जारी कर धनराशि निकालने का भी आरोप है।डीएम को बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष के वार्ड नंबर 11 में 9 लाख रुपये की सड़क का दोबारा टेंडर किया गया, जबकि सभासदों के अनुसार वह सड़क पहले से ही सही थी।
इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बाउंड्री वॉल और प्लास्टर के लिए 27 लाख रुपये, तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 24 लाख रुपये और अंबेडकर पार्क के निर्माण के लिए 13 से 14 लाख रुपये निकाले जाने का आरोप है। कुछ सभासदों ने यह भी आरोप लगाया कि अध्यक्ष केवल अपने वार्ड में विकास कार्य करा रही हैं, जबकि नगर पालिका के अन्य वार्ड विकास से वंचित हैं। सभासदों ने डीएम से पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में सभासद सूरज यादव, सभासद प्रतिनिधि सुनील कुमार, सभासद सानू कुशवाहा, सभासद प्रतिनिधि शंकललाल केसरवानी उर्फ बच्चा और सभासद विक्रम सिंह सहित अन्य सभासद शामिल थे।
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