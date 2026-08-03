Kausambi News: नगर पालिका भरवारी में भ्रष्टाचार का आरोप

Kausambi News: नगर पालिका परिषद भरवारी में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है। सोमवार को छह से अधिक सभासदों ने पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी (ईओ) के खिलाफ डीएम से शिकायत की है। आरोप गाया कि कई विकास परियोजनाओं में धांधली की गई है। सभासदों का आरोप है कि नाली, सड़क और खड़ंजे के निर्माण में वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। कुछ परियोजनाओं को केवल कागजों पर पारित कर उनका पैसा टेंडर के माध्यम से अध्यक्ष और ईओ ने निकाल लिया है। इसके अलावा बनी हुई सड़कों को दोबारा बनाने के लिए टेंडर जारी कर धनराशि निकालने का भी आरोप है।डीएम को बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष के वार्ड नंबर 11 में 9 लाख रुपये की सड़क का दोबारा टेंडर किया गया, जबकि सभासदों के अनुसार वह सड़क पहले से ही सही थी।