Kausambi News: तहसील गेट के सामने स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए लिखी चिट्ठी
Kausambi News: सिराथू तहसील परिसर के सामने सैनी-सिराथू मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए अधिवक्ताओं ने स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की है। उप जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजकर आवश्यक यातायात सुरक्षा उपायों का निर्देश दिया है। इस प्रशासनिक पहल से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।
Kausambi News: सिराथू तहसील परिसर के सामने से गुजरने वाले सैनी-सिराथू मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए सिराथू तहसील के अधिवक्ता संघ ने उप जिलाधिकारी से तहसील के दोनों गेट के सामने स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की हैं। अधिवक्ताओं की मांग पर एसडीएम ने लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार को पत्र लेकर स्पीड ब्रेकर बनाने को कहा है। उपजिलाधिकारी सिराथू प्रमेश श्रीवास्तव ने तहसील के उत्तरी और दक्षिणी प्रवेश द्वार के सामने सड़क पर नियमानुसार स्पीड ब्रेकर एवं गति अवरोधक बनवाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को पत्र भेजा। इसमें बताया है कि तहसील सिराथू का भवन सैनी सिराथू मार्ग पर स्थित है।
तहसील में प्रवेश के लिए ये दो प्रमुख गेट हैं और दोनों के सामने से होकर मुख्य सड़क गुजरती है। प्रतिदिन इस मार्ग से हल्के और भारी वाहनों का आवागमन होता है। साथ ही तहसील आने वाले अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, वादकारी और आम नागरिक भी इसी सड़क का उपयोग करते हैं। तेज रफ्तार वाहनों के कारण आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ऐसे में जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तहसील के दोनों गेटों के सामने मानक के अनुरूप स्पीड ब्रेकर एवं अन्य आवश्यक यातायात सुरक्षा उपाय कराए जाएं। प्रशासन की इस पहल से तहसील आने-जाने वाले लोगों को राहत मिलने और सड़क हादसों पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।
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