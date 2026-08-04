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Kausambi News: स्कूल में घुसकर छात्रा को एसिड अटैक की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कोखराज इलाके में एक छात्रा को उसके स्कूल में एसिड हमले की धमकी दी गई है। परिवार भयभीत है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने छात्रा को समझौता न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। इंस्पेक्टर संतोष शर्मा ने जांच के अनुसार कार्रवाई की पुष्टि की है।

Kausambi News: स्कूल में घुसकर छात्रा को एसिड अटैक की धमकी

Kausambi News: कोखराज इलाके की एक छात्रा को स्कूल में घुसकर एसिड अटैक की धमकी दी गई। इसे लेकर वह और उसका पूरा परिवार सहमा हुआ है। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोखराज इलाके के एक व्यक्ति ने बताया कि 24 जुलाई को उन्होंने फतेहपुर जिले के धाता थाना क्षेत्र के करीकान गांव निवासी अस्तित्व सिंह व विभव पांडेय उर्फ लक्ष्य तथा दो अन्य के खिलाफ अपनी बेटी और साले की नातिन को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला दर्ज कराया था। मुकदमा धाता थाने में लिखा गया था। पीड़ित के मुताबिक, अब आरोपी मुकदमे में सुलह का दबाव बना रहे हैं।

तीन अगस्त को अस्तित्व सिंह व विभव पांडेय भाई बनकर बेटी के स्कूल पहुंचे। वहां मुकदमे में समझौता नहीं करने पर उसको तेजाब फेंककर चेहरा बर्बाद करने की धमकी दी। यह भी कहा कि पिता-भाई तथा मामा को जान से मार दिया जाएगा। इस संबंध में कोखराज इंस्पेक्टर संतोष शर्मा का कहना है कि मुकदमे की जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई कराई जाएगी।

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