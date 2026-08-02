Kausambi News: रोडवेज बस की टक्कर से मजदूर घायल
Kausambi News: सरायअकिल क्षेत्र में एक मजदूर गुड्डू पासी को बस ने टक्कर मार दी, जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आई हैं। गुड्डू ट्रेन पकड़ने के लिए प्रयागराज जा रहा था और उसे सरायअकिल में बस पकड़नी थी। घटना की सूचना पर पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर बस की तलाश शुरू की है।
Kausambi News: सरायअकिल थाना क्षेत्र के घोषिया निवासी संजय कुमार ने बताया कि उसका बड़ा भाई गुड्डू पासी शनिवार की सुबह मजदूरी करने प्रयागराज जा रहा था। घर से वह पैदल सरायअकिल तक पहुंचा। वहां उसे बस पकड़ना था। सरायअकिल सीएचसी के समीप परिवहन निगम की बस ने उसे टक्कर मार दी। इससे गंभीर चोटें आई हैं। घायल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपी चालक की बस समेत तलाश शुरू कर दी है।
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