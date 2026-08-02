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Kausambi News: स्वच्छता अभियान चलाकर प्लास्टिक के खतरों से किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई मंझनपुर के कार्यकर्ताओं ने रविवार को डायट मैदान में एसएफडी के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया।

स्वच्छता अभियान चलाकर प्लास्टिक के खतरों से किया जागरूक
स्वच्छता अभियान चलाकर प्लास्टिक के खतरों से किया जागरूक

Kausambi News: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की नगर इकाई मंझनपुर के कार्यकर्ताओं ने रविवार को डायट मैदान में एसएफडी (स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट) के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने मैदान और आसपास के इलाके की सफाई की तथा लोगों को प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल से पर्यावरण और पृथ्वी पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपील की कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, कचरा निर्धारित स्थान पर डालें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। एक स्वर में कहा कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग आज पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है।

यह मिट्टी, जल एवं जीव-जंतुओं के लिए नुकसानदायक होने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंता का विषय है। नगर मंत्री दीपक राजपूत ने इस अवसर पर कहा कि स्वच्छ तथा स्वस्थ पर्यावरण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने विद्यार्थियों और युवाओं से पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आने और समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। अभियान के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक मुक्त समाज के लिए निरंतर जनजागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इस मौके पर विभाग संगठन मंत्री अश्वनी कुमार सिंह, जिला संयोजक सुशील सोनकर, पुनीत मौर्य, सुमित मौर्य, सौरभ मौर्य, अभिषेक कुमार, शिवा त्रिपाठी, शुभम राज, अविरल मौर्य आदि मौजूद रहे।

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