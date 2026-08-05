Kausambi News: अधिकतम सदस्यता दिवस पर अभाविप से जुड़ें छात्र-छात्राएं
Kausambi News: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अधिकतम सदस्यता दिवस पर थुलगुला गांव के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में सदस्यता अभियान चलाया। छात्रों ने परिषद की सदस्यता ग्रहण कर राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक दायित्व निभाने का संकल्प लिया। उन्होंने संगठन की कार्यप्रणाली और छात्रहित की जानकारी प्राप्त की।
Kausambi News: सिराथू, हिन्दुस्तान संवाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बुधवार को अधिकतम सदस्यता दिवस के अवसर पर थुलगुला गांव स्थित धनपत्ती देवी श्याम नारायण इंटर कॉलेज सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों में सदस्यता अभियान चलाया। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने परिषद की सदस्यता ग्रहण कर राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लिया।सदस्यता अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों को संगठन की कार्यप्रणाली, छात्रहित, व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र सेवा से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आनंद सिंह पटेल ने कहा कि एबीवीपी युवाओं में नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने का सशक्त मंच है।
इससे जुड़कर छात्र-छात्राएं जनहित व देश हित के कायों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। इस मौके पर सूरज सोनकर, पवन भट्ट, जिज्ञासु शर्मा, प्रधानाचार्य वीरेंद्र पांडेय सहित अन्य लोग मौजूद रहें।
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