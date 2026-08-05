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Kausambi News: पूरब शरीरा से सैकड़ों कांवरिया बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: सावन माह में भगवान शिव के प्रति आस्था का अद्भुत उत्साह बुधवार को पूरब शरीरा कस्बे में देखने को मिला। कांवरिया संघ के अध्यक्ष राघव पांडेय के नेतृत्व मे

पूरब शरीरा से सैकड़ों कांवरिया बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना
पूरब शरीरा से सैकड़ों कांवरिया बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना

Kausambi News: गोराजू, हिन्दुस्तान संवाद। सावन माह में भगवान शिव के प्रति आस्था का अद्भुत उत्साह बुधवार को पूरब शरीरा कस्बे में देखने को मिला। कांवरिया संघ के अध्यक्ष राघव पांडेय के नेतृत्व में सैकड़ों शिवभक्त गाजे-बाजे और जयघोष के साथ झारखंड स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। बाबा धाम यात्रा शुरू होने से पहले शिवभक्तों ने नगर भ्रमण किया। पूरे मार्ग में बोल बम और हर-हर महादेव के जयघोष से माहौल भक्तिमय बना रहा।नगर भ्रमण के बाद सभी कांवरिया मां झारखंडी मंदिर पहुंचे, जहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इसके बाद श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए।यात्रा

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में अंगद पांडेय, सोनी सिंह, अजीत सिंह, आदर्श, दीपांशु, सूरज, अविनाश दुबे सहित बड़ी संख्या में शिवभक्त शामिल रहे। कांवरिया संघ के अध्यक्ष राघव पांडेय ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक कर क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे। श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्ति से पूरा कस्बा शिवमय नजर आया।

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