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Kausambi News: सड़क पार कर रहे व्यक्ति को कार ने मारी टक्कर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के महमूदपुर मनौरी गांव की सोनी साहू ने बताया कि 27 जुलाई की रात उसके पति शिव प्रसाद घरेलू सामान लेने पैदल दुकान जा रहे थे।

Kausambi News: सड़क पार कर रहे व्यक्ति को कार ने मारी टक्कर

Kausambi News: पिपरी थाना क्षेत्र के महमूदपुर मनौरी गांव की सोनी साहू ने बताया कि 27 जुलाई की रात उसके पति शिव प्रसाद घरेलू सामान लेने पैदल दुकान जा रहे थे। घर के पास सड़क पार करते वक्त तेज रफ्तार कार ने उनको टक्कर मार दी। इससे पैर टूट गया। शरीर के अन्य अंगों में भी गंभीर चोटें आईं। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपी चालक की कार समेत तलाश शुरू कर दी है। वहीं, घायल को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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