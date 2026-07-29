Kausambi News: कुबरी घाट पर स्नान के दौरान युवक की डूबने से मौत

Kausambi News: कड़ाधाम थाना क्षेत्र के कुबरी घाट पर बुधवार दोपहर गंगा स्नान के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से खोजबीन कर युवक का शव बरामद कराया। युवक की मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र स्थित झलवा (आईआईआईटी) निवासी रामभजन चौरसिया का 19 वर्षीय बेटा संदीप चौरसिया अपने मित्र शिवम सोनी के साथ कुबरी घाट पर गंगा स्नान करने आया था। स्नान के दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता देख उसके मित्र समेत आसपास मौजूद लोगों ने चीखपुकार शुरू की।

बताया गया कि उसे तैरना नहीं आता था। घटना की सूचना मिलते ही थाना कड़ाधाम थानाध्यक्ष विनीत सिंह तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और अनुभवी गोताखोर मकबूल व अन्य गोताखोरों की सहायता से युवक की खोज एवं बचाव अभियान शुरू कराया। गोताखोरों के संयुक्त प्रयास से लगभग डेढ़ घंटे बाद युवक का शव घाट किनारे पानी में फंसा मिला, जिसे बाहर निकाला गया। पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी। संदीप चौरसिया की मौत किसी सूचना मिलती ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी विनीत सिंह ने बताया कि मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।