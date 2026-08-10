Kausambi News: युवक ने किशोरी को किया अगवा, मुकदमा
Kausambi News: संदीपन घाट थाना क्षेत्र में एक 16 साल की लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। उसकी खोजबीन के दौरान यह पता चला कि उसे उजिहिनी आइमा गांव के लवकुश ने बहला-फुसलाकर अगवा किया। पुलिस ने मामले में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक और किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।
Kausambi News: संदीपन घाट थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 16 साल की बहन शनिवार को संदिग्ध दशा में लापता हो गई। खोजबीन के दौरान पता चला कि इलाके के उजिहिनी आइमा गांव का लवकुश बहला-फुसलाकर उसे अगवा कर ले गया है। मामले की शिकायत पर अपहरण का मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपी युवक व किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।