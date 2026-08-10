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Kausambi News: युवक ने किशोरी को किया अगवा, मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: संदीपन घाट थाना क्षेत्र में एक 16 साल की लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। उसकी खोजबीन के दौरान यह पता चला कि उसे उजिहिनी आइमा गांव के लवकुश ने बहला-फुसलाकर अगवा किया। पुलिस ने मामले में अपहरण का मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक और किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

Kausambi News: युवक ने किशोरी को किया अगवा, मुकदमा

Kausambi News: संदीपन घाट थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 16 साल की बहन शनिवार को संदिग्ध दशा में लापता हो गई। खोजबीन के दौरान पता चला कि इलाके के उजिहिनी आइमा गांव का लवकुश बहला-फुसलाकर उसे अगवा कर ले गया है। मामले की शिकायत पर अपहरण का मुकदमा कायम कर पुलिस ने आरोपी युवक व किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

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