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Kausambi News: संदिग्ध दशा में किशोर लापता, मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय लड़का 26 जुलाई की शाम संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गया। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोर की खोज शुरू कर दी है। परिजन अनहोनी की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि किशोर को जल्द ही बरामद किया जाएगा।

Kausambi News: संदिग्ध दशा में किशोर लापता, मुकदमा

Kausambi News: कोखराज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि उसका 15 साल का बेटा 26 जुलाई की शाम संदिग्ध परिस्थिति में घर से लापता हो गया। खोजबीन के बाद भी सुराग नहीं लगने पर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा कायम कर किशोर की तलाश शुरू कर दी है। परिवार ने अनहोनी की आशंका भी जाहिर की है। इंस्पेक्टर संतोष शर्मा का कहना है कि जल्द किशोर को बरामद किया जाएगा।

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