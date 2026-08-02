Kausambi News: नकदी-कपड़े लेकर किशोर घर से फरार
Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने बताया कि उसका 14 साल का बेटा शुक्रवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। वह पांच हजार रुपये, आधार कार्ड और कपड़े लेकर गया है। पिता को आशंका है कि उसका बेटा दिल्ली गया होगा। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने किशोर की तलाश शुरू की है।
Kausambi News: सैनी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि उसका 14 साल का बेटा शुक्रवार की शाम संदिग्ध दशा में लापता हो गया। खोजबीन के दौरान पता चला कि वह घर से पांच हजार रुपये, आधार कार्ड और कपड़े भी लेकर गया है। पीड़ित को आशंका है कि उसका पुत्र दिल्ली गया होगा। मामले की शिकायत पर मुकदमा कायम कर पुलिस ने किशोर की तलाश शुरू कर दी है।
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